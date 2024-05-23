США можуть ввести санкції проти політиків Грузії через закон про іноагентів, - Politico

Закон про іноагентів в Грузії

Нагадаємо, у травні грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, схвалив у трьох читаннях так званий закон про іноагентів.

Документ може порушити права незалежних грузинських ЗМІ та неурядових організацій, які мають фінансування з-за кордону. Крім того, в ЄС та НАТО попередили Тбілісі, що ухвалення цього закону може нашкодити інтеграції Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон, але керівна партія "Грузинська мрія" планує подолати вето через голосування парламенту та остаточно схвалити документ.

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