RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за закона об иноагентах, - Politico

Фото: США могут ввести санкции из-за грузинского закона об иноагентах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Конгресс США планируют внести законопроект о санкциях против ведущих грузинских политиков из-за принятия скандального закона об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Документ, с которым ознакомилось Politico, подготовили два сенатора - демократ

Также в документе предлагается остановить

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, в мае грузинский парламент, большинство в котором занимает партия "Грузинская мечта", основанная пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, одобрил в трех чтениях так называемый закон об иноагентах.

Документ может нарушить права независимых грузинских СМИ и неправительственных организаций, имеющих финансирование из-за границы. Кроме того, в ЕС и НАТО предупредили Тбилиси, что принятие данного закона может навредить интеграции Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон, но руководящая партия "Грузинская мечта" планирует преодолеть вето через голосование парламента и окончательно одобрить документ.

Больше о ситуации в Грузии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияСоединенные Штаты Америки