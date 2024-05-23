США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за закона об иноагентах, - Politico

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, в мае грузинский парламент, большинство в котором занимает партия "Грузинская мечта", основанная пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, одобрил в трех чтениях так называемый закон об иноагентах.

Документ может нарушить права независимых грузинских СМИ и неправительственных организаций, имеющих финансирование из-за границы. Кроме того, в ЕС и НАТО предупредили Тбилиси, что принятие данного закона может навредить интеграции Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон, но руководящая партия "Грузинская мечта" планирует преодолеть вето через голосование парламента и окончательно одобрить документ.

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