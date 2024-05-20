США можуть ввести санкції проти МКС у разі видачі ордера на арешт Нетаньяху, - Джонсон

"Конгрес розглядає будь-які варіанти, включно із запровадженням санкцій, щоб покарати МКС і гарантувати, що його керівництво зіткнеться з наслідками в разі, якщо вони схвалять це. Якщо дозволити МКС погрожувати керівництву Ізраїлю, то керівництво нашої країни стане наступним", - написав Джонсон.

За його словами, цей МКС "не має повноважень над Ізраїлем або США", а тому рішення його прокурора домагатися видачі ордера на арешт Нетаньягу "є нелегітимним і заслуговує на міжнародний осуд".