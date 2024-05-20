UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть ввести санкції проти МКС у разі видачі ордера на арешт Нетаньяху, - Джонсон

Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Конгрес США може застосувати будь-які заходи, включно з санкціями, якщо Міжнародний кримінальний суд (МКС) схвалить видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Конгрес розглядає будь-які варіанти, включно із запровадженням санкцій, щоб покарати МКС і гарантувати, що його керівництво зіткнеться з наслідками в разі, якщо вони схвалять це. Якщо дозволити МКС погрожувати керівництву Ізраїлю, то керівництво нашої країни стане наступним", - написав Джонсон.

За його словами, цей МКС "не має повноважень над Ізраїлем або США", а тому рішення його прокурора домагатися видачі ордера на арешт Нетаньягу "є нелегітимним і заслуговує на міжнародний осуд".

Що передувало

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Чиновники Ізраїлю назвали плани з видачі ордера на арешт Нетаньяху обурливими.

Американський президент Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен також висловили обурення щодо планів МКС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїльМКС