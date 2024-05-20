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США могут ввести санкции против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху, - Джонсон

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Конгресс США может применить любые меры, включая санкции, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

"Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим", - написал Джонсон.

По его словам, этот МУС "не имеет полномочий над Израилем или США", а потому решение его прокурора добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху "является нелегитимным и заслуживает международного осуждения".

Что предшествовало

Напомним, главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Чиновники Израиля назвали планы по выдаче ордера на арест Нетаньяху возмутительными.

Американский президент Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен также выразили возмущение относительно планов МУС.

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