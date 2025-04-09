США можуть втратити зброю для стримування Китаю через конфлікт в Ємені, - NYT

Високопосадовці армії США дедалі більше стурбовані тим, що Пентагону незабаром доведеться перемістити високоточну зброю великої дальності з Азіатсько-Тихоокеанського регіону на Близький Схід через активні бойові дії та постійне використання боєприпасів у військових операціях.

За словами джерел The New York Times з Конгресу, це пов'язано з великим навантаженням на американські збройні сили внаслідок конфліктів на Близькому Сході, зокрема через бомбардування Ємену, яке було розпочате за указом президента Дональда Трампа.

Розгортання американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході після війни Ізраїлю та Гази в жовтні 2023 року, а також атаки бойовиків-хуситів на судна в Червоному морі, призвели до значного зниження готовності США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Високий робочий темп і постійні атаки змушують американських військових працювати за умов, коли навіть базове обслуговування обладнання стає проблематичним.

Помічники колишнього президента Трампа, такі як міністр оборони Піт Хегсет і заступник міністра оборони Елбрідж Колбі, заявили, що США повинні зосередитись на зміцненні своїх сил в Азії, щоб стримувати зростаючі військові амбіції Китаю.

Вони підкреслюють, що підтримка України та довгі військові кампанії на Близькому Сході виснажили американські ресурси, залишаючи США менш готовими до нових конфліктів у регіоні.