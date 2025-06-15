США можуть вперше втрутитися у конфлікт Ізраїлю та Ірану: що сказав Трамп

Ізраїль атакував Іран

Зауважимо, що з вечора п'ятниці Ізраїль завдає ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.

Дані дії були частиною операції "Левиний народ" і, як відомо, даний удар готувався вісім місяців.

США відкрито не допомагають Ізраїлю

Варто зауважити, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він наголосив, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.

Проте політтехнолог Тарас Загородній в коментарі РБК-Україна зазначив, що твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.

На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати й те, що вчора, 14 червня, ЗМІ розповідали, що президент США Дональд Трамп нібито обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по іранському ядерному об'єкту в Фордо.

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