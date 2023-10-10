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США можуть відправити до берегів Ізраїлю другий авіаносець, - WSJ

Фото: США можуть відправити до берегів Ізраїлю другий авіаносець (flickr by Mark Piacentini)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправлення до берегів Ізраїлю другого авіаносця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що авіаносець США "Дуайт Д. Ейзенхауер" і кораблі, які його супроводжували, повинні були вирушити на Близький Схід ще кілька місяців тому і перебувати там вже цього тижня.

За словами чиновника, очікується, що авіаносець прибуде в регіон приблизно за два тижні.

Також джерела WSJ додали, що авіаносець США "Джеральд Р. Форд" і кораблі, що супроводжують його, частина з яких мають ядерний потенціал, повинні прибути до берегів Ізраїлю вже сьогодні, 10 жовтня.

"Пентагон розглядає, але офіційно ще не вирішив, чи змінить "Ейзенхауер" "Форда", чи обидві групи залишаться", - наводить видання слова неназваних чиновників.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати та брати у полон мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав удари по бойовиках на території сектору Газа.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльПалестинаСектор Газа