США можуть відправити до берегів Ізраїлю другий авіаносець, - WSJ

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що авіаносець США "Дуайт Д. Ейзенхауер" і кораблі, які його супроводжували, повинні були вирушити на Близький Схід ще кілька місяців тому і перебувати там вже цього тижня.

За словами чиновника, очікується, що авіаносець прибуде в регіон приблизно за два тижні.

Також джерела WSJ додали, що авіаносець США "Джеральд Р. Форд" і кораблі, що супроводжують його, частина з яких мають ядерний потенціал, повинні прибути до берегів Ізраїлю вже сьогодні, 10 жовтня.

"Пентагон розглядає, але офіційно ще не вирішив, чи змінить "Ейзенхауер" "Форда", чи обидві групи залишаться", - наводить видання слова неназваних чиновників.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати та брати у полон мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав удари по бойовиках на території сектору Газа.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.