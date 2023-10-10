RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец, - WSJ

Фото: США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец (flickr by Mark Piacentini)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что авианосец США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" и сопровождающие его корабли должны были отправиться на Ближний Восток еще несколько месяцев назад и находиться там уже на этой неделе. 

По словам чиновника, ожидается, что авианосец прибудет в регион примерно через две недели. 

Также источники WSJ добавили, что авианосец США "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли, часть из которых обладают ядерным потенциалом, должны прибыть к берегам Израиля уже сегодня, 10 октября. 

"Пентагон рассматривает, но официально еще не решил, сменит ли "Эйзенхауэр" "Форда", или обе группы останутся", - приводит издание слова неназванных чиновников. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и брать в плен мирных жителей. 

В ответ Израиль начал удары по боевикам на территории сектора Газа. 

Более детально о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильПалестинаСектор Газа