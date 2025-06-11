Протести в Лос-Анджелесі: Трамп обіцяє "посадки", мерія ввела комендантську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед журналістами на військовій базі Ендрюс, голова держави заявив, що військовослужбовці залишатимуться у місті "доти, доки не буде миру".

Таку заяву він зробив на тлі критики через рішення направити до Лос-Анджелесу підрозділи Нацгвардії Каліфорнії та 700 морських піхотинців.

Трамп зазначив, що "хоче просто бачити мир" і "якщо буде мир - ми йдемо". За його словами, "якщо є хоча б натяк на відсутність миру - ми залишаємося там, доки не буде миру".

"І багато людей заарештовують. Погромників, або як хочете їх називайте. Вони мають знати: багато людей заарештовують. Вони надовго сядуть у в’язницю", - сказав президент.

Ця заява пролунала через кілька годин після того, як у нього поцікавилися, чи має намір він задіяти положення Закону про повстання.

"Якщо буде повстання - я, безумовно, його задію. Побачимо", - відповів Трамп.

Коментуючи можливі правила залучення військових до дій у місті, глава Білого дому зазначив: "Якщо вони роблять усе те, що ви бачили протягом останніх трьох ночей - я б сказав, що це є підставою для втручання".

Крім того, Трамп наголосив, що Нацгвардія залишатиметься у Лос-Анджелесі доти, доки не буде усунуто потенційну загрозу для безпеки.

"Якщо вони становлять небезпеку, кидають бетон чи цеглу, плюють у поліцейських або нападають на людей - усе це ми вже бачили протягом останніх трьох ночей. Це і є підстава для дій", - підкреслив президент.

Комендантська година

Тим часом мер Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила про введення у центрі міста комендантської години. Вона розповсюджується на 1 милю та буде діяти з 20:00 до 06:00 за місцевим часом.

Голова поліції Лос-Анджелеса Джим Макдонелл зазначив, що від комендантської години звільняються:

жителі визначеної території

бездомні особи

акредитовані представники ЗМІ

співробітники служб громадської безпеки та екстреної допомоги

Всі інші особи підлягають перевірці й затриманню.

Раніше мер Басс зазначила, що, незважаючи на враження, ніби громадські заворушення охопили весь Лос-Анджелес, насправді вони обмежуються кількома вулицями в центральній частині міста і не охоплюють всю територію центру.

За повідомленнями телеканалу CNN, 10 червня у центрі Лос-Анджелеса правоохоронці Нацгвардії, Міністерства національної безпеки та Служби імміграції й митного контролю, застосували сльозогінний газ поблизу федерального слідчого ізолятора для розгону протестувальників.