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США можуть виділити Ірану мільярди на ядерну програму? Трамп зробив заяву

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американські ЗМІ повідомили, що США можуть виділити Ірану 30 млрд доларів на цивільну ядерну програму. Проте президент Дональд Трампа різко заперечив це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

NBC News, посилаючись на джерела, заявило, що адміністрація Трампа останніми днями вивчала можливі економічні стимули для Ірану в обмін на припинення збагачення урану.

За даними видання, такі "стимули" нібито можуть включати передачу мільярдів доларів з заморожених іранських активів.

"Попередня пропозиція також дозволить Ірану отримати допомогу від країн регіону, щоб Тегеран міг розвинути цивільну ядерну програму, що надасть Тегерану доступ до 30 млрд доларів", - йдеться у матеріалі.

Різка реакція Трампа

Дональд Трампа в Truth Social заперечив інформацію ЗМІ, а людей, які поширили таку інформацію, назвав "негідниками".

"Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, які публікують фейкові новини, з метою приниження. Ці люди хворі", - написав президент США.

 

Знищення ядерних об'єктів Ірану

Нагадаємо, 22 червня США атакували три ключові ядерні об'єкти Ірану. Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет переконували, що ці удари повністю знищили ядерну програму Тегерана.

Втім, за даними CNN, попередня оцінка американської розвідки свідчить протилежне - основні елементи ядерної інфраструктури Ірану не були повністю знищеними.

Трамп розкритикував ЗМІ за ці повідомлення, звинувативши CNN і The New York Times у поширенні дезінформації.

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