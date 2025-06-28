США можуть виділити Ірану мільярди на ядерну програму? Трамп зробив заяву

NBC News, посилаючись на джерела, заявило, що адміністрація Трампа останніми днями вивчала можливі економічні стимули для Ірану в обмін на припинення збагачення урану.

За даними видання, такі "стимули" нібито можуть включати передачу мільярдів доларів з заморожених іранських активів.

"Попередня пропозиція також дозволить Ірану отримати допомогу від країн регіону, щоб Тегеран міг розвинути цивільну ядерну програму, що надасть Тегерану доступ до 30 млрд доларів", - йдеться у матеріалі.

Різка реакція Трампа

Дональд Трампа в Truth Social заперечив інформацію ЗМІ, а людей, які поширили таку інформацію, назвав "негідниками".

"Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, які публікують фейкові новини, з метою приниження. Ці люди хворі", - написав президент США.