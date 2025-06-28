США могут выделить Ирану миллиарды на ядерную программу? Трамп сделал заявление

NBC News, ссылаясь на источники, заявило, что администрация Трампа в последние дни изучала возможные экономические стимулы для Ирана в обмен на прекращение обогащения урана.

По данным издания, такие "стимулы" якобы могут включать передачу миллиардов долларов из замороженных иранских активов.

"Предварительное предложение также позволит Ирану получить помощь от стран региона, чтобы Тегеран мог развить гражданскую ядерную программу, что предоставит Тегерану доступ к 30 млрд долларов", - говорится в материале.

Резкая реакция Трампа

Дональд Трампа в Truth Social опроверг информацию СМИ, а людей, которые распространили такую информацию, назвал "негодяями".

"Никогда не слышал о такой абсурдной идее. Это просто очередной обман, распространенный СМИ, которые публикуют фейковые новости, с целью унижения. Эти люди больны", - написал президент США.