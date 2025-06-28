США можуть виділити Ірану мільярди на ядерну програму? Трамп зробив заяву
Американські ЗМІ повідомили, що США можуть виділити Ірану 30 млрд доларів на цивільну ядерну програму. Проте президент Дональд Трампа різко заперечив це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
NBC News, посилаючись на джерела, заявило, що адміністрація Трампа останніми днями вивчала можливі економічні стимули для Ірану в обмін на припинення збагачення урану.
За даними видання, такі "стимули" нібито можуть включати передачу мільярдів доларів з заморожених іранських активів.
"Попередня пропозиція також дозволить Ірану отримати допомогу від країн регіону, щоб Тегеран міг розвинути цивільну ядерну програму, що надасть Тегерану доступ до 30 млрд доларів", - йдеться у матеріалі.
Різка реакція Трампа
Дональд Трампа в Truth Social заперечив інформацію ЗМІ, а людей, які поширили таку інформацію, назвав "негідниками".
"Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, які публікують фейкові новини, з метою приниження. Ці люди хворі", - написав президент США.
Знищення ядерних об'єктів Ірану
Нагадаємо, 22 червня США атакували три ключові ядерні об'єкти Ірану. Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет переконували, що ці удари повністю знищили ядерну програму Тегерана.
Втім, за даними CNN, попередня оцінка американської розвідки свідчить протилежне - основні елементи ядерної інфраструктури Ірану не були повністю знищеними.
Трамп розкритикував ЗМІ за ці повідомлення, звинувативши CNN і The New York Times у поширенні дезінформації.
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