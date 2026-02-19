США можуть вдарити по Ірану вже цими вихідними: Трамп у процесі рішення, - CBS News

Президент США Дональд Трамп обговорив терміни нанесення ударів по Ірану, включно з можливістю зробити це вже в ці вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News і CNN.
За словами джерел, у середу високопоставлені чиновники з нацбезпеки доповіли Трампу, що військові готові до потенційних ударів по Ірану вже цієї суботи.
Однак, терміни будь-яких дій, ймовірно, вийдуть за рамки цих вихідних. Чиновники кажуть, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про те, чи завдавати удару.
Водночас один зі співрозмовників CNN розповів, що Трамп у приватному порядку висловлювався як "за", так і "проти" військових дій, а також опитував радників і союзників про те, який курс дій буде найкращим.
"Він багато часу приділяє роздумам з цього приводу", - говорить джерело.
Як уточнює CNN, Білий дім поінформували про можливу готовність до ударів після того, як США останніми днями значно наростили присутність повітряних і військово-морських сил на Близькому Сході.
Авіаносна група USS Abraham Lincoln та її флотилія бойових кораблів уже перебувають у регіоні, а друга авіаносна група, USS Gerald Ford, прямувала на Близький Схід. За даними відстеження морських суден, станом на середу судно Ford перебувало біля берегів Західної Африки.
Також за словами джерел CBS News, Пентагон протягом наступних трьох днів тимчасово перекине частину персоналу з Близького Сходу - в Європу або назад у США. Це буде зроблено напередодні можливих дій або контратак з боку Ірану, якщо Вашингтон вирішить продовжити свою операцію.
Як пояснює видання, перекидання сил персоналу напередодні потенційної військової активності США є стандартною практикою Пентагону. Тобто, це не обов'язково означає неминучість нападу на Іран.
Нагадаємо, у вівторок, 17 лютого, США та Іран зустрілися в Женеві і провели переговори щодо ядерної програми Тегерана.
Головний іранський парламентер заявив, що обидві сторони домовилися про "набір керівних принципів", хоча американський чиновник зазначив, що "ще належить обговорити багато деталей".
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила в середу, що Іран, як очікують, надасть докладнішу інформацію про свою переговорну позицію "в найближчі пару тижнів". При цьому не стала говорити, чи буде Трамп відкладати військові дії.
За даними медіа, 28 лютого до Ізраїлю вирушить держсекретар США Марко Рубіо, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і проінформувати його про перебіг переговорів з Іраном.
Також днями була інформація, що на першому раунді переговорів в Омані 6 лютого, Іран запропонував США передати свій збагачений уран Росії. Також іранські представники дали зрозуміти, що можуть запропонувати призупинити збагачення урану на термін до трьох років.
Варто також зазначити, що Іран уже був атакований американцями. У червні 2025 року США приєдналися до Ізраїлю в ударах по іранських ядерних об'єктах під час 12-денної війни. За даними розвідки, удари завдали серйозної шкоди ядерній програмі режиму.
До війни Іран активізував свою програму збагачення урану після виходу США з ядерної угоди 2014 року. За даними МАГАТЕ, країна почала збагачувати уран до 60%, що є невеликим технічним кроком від рівня, придатного для створення зброї. В агентстві додали, що Іран - це єдина країна у світі, яка збагачує уран до такого рівня, не володіючи ядерною зброєю.