В США можуть позбавляти громадянства за деякі злочини, - ABC News
У США деяких осіб можуть позбавити громадянства за скоєні злочини. Це стосується натуралізованих американців - колишніх мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Згідно з меморандумом Міністерства юстиції США, надається пріоритет на позбавлення громадянства деяких натуралізованих американців, які скоїли певні злочини.
Як пише видання, позбавлення громадянства перш за все стосується осіб, які "становлять потенційну загрозу національній безпеці". У меморандумі йдеться, що позбавляти громадянства можуть осіб, які вчиняли тортури, скоїли воєнні злочини, а також торгівлю людьми та порушення прав людини.
Згідно зі звітом Центру правових ресурсів іммігрантів, уряд США розглядав справи про денатуралізацію дуже низькими темпами, в середньому лише 11 справ на рік з 1990 по 2017 рік.
Але кількість цих випадків різко зросла за часів першої адміністрації Дональда Трампа. У звіті йдеться, що у 2018 році Служба громадянства та імміграції США заявила про намір передати до Міністерства юстиції 1600 справ про переслідування.
Депортації мігрантів
Президент США Дональд Трамп відразу після повернення до Білого дому розпочав активну кампанію з депортації мігрантів. Наприкінці лютого і на початку березня відбувалися акції протесту проти Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса.
У Лос-Анджелесі на початку червня спалахнули серйозні протести після того, як імміграційна служба затримала щонайменше 118 нелегальних мігрантів.
Трамп направив до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія.
Губернатор Каліфорнії називає рішення Трампа незаконним, а розгортання військ - "захопленням влади". Спочатку суд заборонив Трампу використовувати Нацгвардію в Лос-Анджелесі, але Білий дім виграв апеляцію.
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