В США можуть позбавляти громадянства за деякі злочини, - ABC News

У США деяких осіб можуть позбавити громадянства за скоєні злочини. Це стосується натуралізованих американців - колишніх мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно з меморандумом Міністерства юстиції США, надається пріоритет на позбавлення громадянства деяких натуралізованих американців, які скоїли певні злочини.

Як пише видання, позбавлення громадянства перш за все стосується осіб, які "становлять потенційну загрозу національній безпеці". У меморандумі йдеться, що позбавляти громадянства можуть осіб, які вчиняли тортури, скоїли воєнні злочини, а також торгівлю людьми та порушення прав людини.

Згідно зі звітом Центру правових ресурсів іммігрантів, уряд США розглядав справи про денатуралізацію дуже низькими темпами, в середньому лише 11 справ на рік з 1990 по 2017 рік.