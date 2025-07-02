В США могут лишать гражданства за некоторые преступления, - ABC News
В США некоторых лиц могут лишить гражданства за совершенные преступления. Это касается натурализованных американцев - бывших мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Согласно меморандуму Министерства юстиции США, предоставляется приоритет на лишение гражданства некоторых натурализованных американцев, совершивших определенные преступления.
Как пишет издание, лишение гражданства прежде всего касается лиц, которые "представляют потенциальную угрозу национальной безопасности". В меморандуме говорится, что лишать гражданства могут лиц, которые совершали пытки, совершили военные преступления, а также торговлю людьми и нарушения прав человека.
Согласно отчету Центра правовых ресурсов иммигрантов, правительство США рассматривало дела о денатурализации очень низкими темпами, в среднем лишь 11 дел в год с 1990 по 2017 год.
Но количество этих случаев резко возросло во времена первой администрации Дональда Трампа. В отчете говорится, что в 2018 году Служба гражданства и иммиграции США заявила о намерении передать в Министерство юстиции 1600 дел о преследовании.
Депортации мигрантов
Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом начал активную кампанию по депортации мигрантов. В конце февраля и в начале марта проходили акции протеста против Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В Лос-Анджелесе в начале июня вспыхнули серьезные протесты после того, как иммиграционная служба задержала по меньшей мере 118 нелегальных мигрантов.
Трамп направил в Лос-Анджелес Нацгвардию, чтобы подавить беспорядки. Эти войска находились под руководством штата Калифорния.
Губернатор Калифорнии называет решение Трампа незаконным, а развертывание войск - "захватом власти". Сначала суд запретил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе, но Белый дом выиграл апелляцию.
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