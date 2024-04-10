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США можуть пом'якшити рекомендації для громадян перед візитом до Китаю, - Reuters

Фото: США можуть пом'якшити рекомендації громадян перед візитом до Китаю (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

США допускає пом'якшення рекомендацій для громадян, які планують подорож до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

США розглядають можливість пом'якшення рекомендацій щодо своїх громадян, які виїжджають до Китаю, заявив у вівторок заступник держсекретаря Курт Кемпбелл, визнавши побоювання, що попередження могли скоротити обміни між американцями та китайцями.

Кемпбелл зробив коментар на заході, організованому некомерційним Національним комітетом з американо-китайських відносин.

Він додав, що велика кількість китайських економічних мігрантів, які прибувають до США, викликає занепокоєння американських офіційних осіб.

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