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США не погодяться зі "знищенням" нових галузей економіки китайським імпортом, - Мінфін

Вівторок 09 квітня 2024 07:55
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США не погодяться зі "знищенням" нових галузей економіки китайським імпортом, - Мінфін Фото: Міністр фінансів США Джанет Єллен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сполучені Штати не погодяться з тим, що нові галузі американської економіки можуть бути знищені субсидованим китайським імпортом як, наприклад, металургійний сектор США десять років тому, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після завершення чотириденних переговорів з китайськими офіційними особами Єллен заявила на пресконференції, що обмін думками просувається в інтересах Америки.

Вона сказала, що висловила занепокоєння з приводу слабкого внутрішнього попиту в Китаї та надмірних інвестицій у такі галузі, як електромобілі, акумулятори, сонячні батареї та продукція на їх основі, що підживлюється "широкомасштабною державною підтримкою".

"Ми вже бачили цю історію раніше. Понад десять років тому масштабна підтримка уряду КНР призвела до дешевшої китайської сталі, яка заполонила світовий ринок і знищила промисловість у всьому світі та в Сполучених Штатах", - сказала Єллен.

"Я чітко дала зрозуміти, що президент Байден і я більше не погодимося з цією реальністю", - додала вона.

Міністр зазначила, що коли світовий ринок наводнений штучно здешевленою китайською продукцією, "життєздатність американських та інших іноземних фірм ставиться під сумнів".

Питання підтримки Китаєм російської агресії проти України

Під час візиту в Китай Єллен також підняла питання китайської підтримки агресії РФ проти України. Вона заявила, що банки та експортери КНР не повинні зміцнювати військовий потенціал Росії, попередивши, що "зіткнуться із серйозними наслідками, якщо вони це зроблять".

Слід зазначити, що 8 квітня для переговорів зі своїм китайським колегою Ван І до КНР прибув глава МЗС РФ Сергій Лавров.

У МЗС Китаю заявили, що Пекін не прагнув отримати зиск від війни в Україні.

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