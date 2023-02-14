США можуть передати Україні тисячі одиниць зброї, яку вилучили біля Ємену, - WSJ

Планується відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 млн набоїв до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників, вилучених останніми місяцями біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

WSJ зазначає, що цей незвичайний крок відкриє нове джерело вогневої міці, до якої США та її союзники зможуть приєднатися, оскільки вони щосили намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці. Вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників.

"Поточні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це створює навантаження на оборонну промисловість", - заявляв Столтенберг.

Адміністрація президента США Джо Байдена мусить знайти юридичне виправдання вилучення зброї з одного конфлікту та передачі його до іншого. Ембарго ООН на постачання зброї вимагає від США та їх союзників знищення, зберігання чи позбавлення захопленої зброї. За словами офіційних осіб США, юристи адміністрації Байдена розглядають питання про те, чи резолюція створює якийсь простір для маневру для передачі зброї Україні.

"Це заклик взяти зброю, призначену для озброєння іранських маріонеток, і використовувати її для досягнення наших пріоритетів в Україні, де Іран постачає зброю Росії", - сказав один з офіційних представників США.