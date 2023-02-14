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США могут передать Украине тысячи единиц оружия, изъятого вблизи Йемена, - WSJ

Фото: США могут передать Украине тысячи единиц оружия, изъятого у Йемена (US Department of Defense)
Автор: Дмитрий Браславский

США рассматривают возможность отправки Украине тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, когда-то предназначенных для боевиков в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Планируется отправить Украине более 5000 автоматов, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных взрывников, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

WSJ отмечает, что этот необычный шаг откроет новый источник огневой мощи, к которой США и ее союзники смогут присоединиться, поскольку они вовсю пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке. Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что война в Украине потребляет множество боеприпасов и истощает запасы союзников.

"Текущие темпы расходования боеприпасов в Украине многократно превышают наши нынешние темпы производства. Это создает нагрузку на оборонную промышленность", - заявлял Столтенберг.

Администрация президента США Джо Байдена должна найти юридическое оправдание изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Эмбарго ООН на поставку оружия требует от США и их союзников уничтожения, хранения или лишения захваченного оружия. По словам официальных лиц США, юристы администрации Байдена рассматривают вопрос о том, создает ли резолюция какое-то пространство для маневра по передаче оружия Украине.

"Это призыв взять оружие, предназначенное для вооружения иранских муртадов, и использовать его для достижения наших приоритетов в Украине, где Иран поставляет оружие России", - сказал один из официальных представителей США.

Напомним, что США, как ожидается, объявят о направлении нового пакета военной помощи Украине на следующей неделе. При этом официальные лица в Вашингтоне предупреждают о решающем моменте в войне.

США ожидают, что весной украинские военные перейдут в контрнаступление. В Пентагоне надеются, что у Украины будет окно возможностей, чтобы перенять инициативу на поле боя.

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