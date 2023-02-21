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США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 11:23
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки Фото: США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

США могут передать Украине танки Abrams из собственных запасов. Это значительно ускорило бы их поставки по сравнению с закупкой новой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Брауна в интервью Breaking Defense.

Напомним, что США объявили о своем решении отправить Украине танки M1 Abrams еще месяц назад. При этом Штаты все еще решают, какую версию передать и изымать ли машины из имеющихся запасов или заказывать новые.

В конце января, когда США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams, речь шла о M1A2. Для их приобретения должна быть использована Инициатива содействия безопасности Украины. То есть танки бы закупили, а не передали из запасов.

Однако первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун отметил, что решение фактически не принято. По его словам, поставки могут быть комбинацией закупленных и взятых из запасов танков. Такой шаг ускорил бы поставки.

При этом Браун не знает, какую версию получит Украина и когда будет принято окончательное решение.

Напомним, The Washington Post сообщало, что танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно.

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США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
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