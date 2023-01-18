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США можуть оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня

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Вашингтон, Середа 18 січня 2023 03:51
США можуть оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Білий дім може оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня. США докладуть зусиль, щоб притягнути президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за будь-які воєнні злочини.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив спікер Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

При цьому спікер Білого дому не відповів, чи будуть у пакеті танки для українців.

"Ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткових озброєнь та коштів для України, які надходять зі Сполучених Штатів, можливо, вже наприкінці цього тижня", - сказав Кірбі.

Він заявив, що "не хоче випереджати те, про що не оголосили".

"Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони відповідали потребам України. Якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюватимемо з іншими союзниками та партнерами", - сказав він.

Нагадаємо, раніше США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" – бронемашини M2 Bradley. З'явилися деталі та повний список озброєнь.

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