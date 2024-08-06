США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg

Нагадаємо, днями стало відомо, що США можуть обмежити Китаю доступ до мікросхем пам'яті для штучного інтелекту та обладнання для їх виробництва. За попередніми даними дані обмеження можуть набрати чинності вже до кінця серпня.

Ми також писали, що наприкінці минулого місяця державний секретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість "дестабілізуючими діями" Китаю у Південнокитайському морі.

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