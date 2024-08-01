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США хочуть обмежити Китаю доступ до чипів для штучного інтелекту, - Bloomberg

Четвер 01 серпня 2024 15:41
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США хочуть обмежити Китаю доступ до чипів для штучного інтелекту, - Bloomberg Ілюстративне фото: Сполучені Штати обмежать Китаю доступ до чипів для штучного інтелекту (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки можуть обмежити Китаю доступ до мікросхем пам'яті для штучного інтелекту та обладнання для їх виробництва вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нові обмеження будуть спрямовані на те, щоб американська компанія Micron Technology та південно-корейські компанії SK Hynix і Samsung Electronics не постачали китайським фірмам так звані мікросхеми з високою пропускною здатністю.

Відомо, що Штати працюють над кількома видами обмеженнями, які будуть спрямовані на утримання критичних технологій від китайських виробників. Мова також і про обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів. Ці правила будуть стосуватись мікросхем пам'яті для штучного інтелекту.

У випадку, якщо такі обмеження дійсно будуть введені, то вони зачеплять чіпи HBM2 та більш сучасні моделі, включаючи HBM3 і HBM3E, обладнання для їх виробництва.

Наразі не зрозуміло, які повноваження США використають для обмеження південнокорейських компаній.

Ймовірно, це буде правило про прямий іноземний продукт (FDPR). Воно дозволяє США вводити контроль над продуктами іноземного виробництва, які використовують навіть незначну кількість американських технологій. Адже SK Hynix, і Samsung використовують програмне забезпечення та обладнання для проектування чипів від американських компаній Cadence Design Systems і Applied Materials.

Сприяння Китаю агресії Росії проти України

Сполучені Штати вважають, що Китай допомагає Росії у війні в Україні. Мова про те, що Китай надає росіянам супутникові знімки, а також запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення.

Окрім цього віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Китай постачає Росії продукцію подвійного призначення, яка використовується для виробництва зброї.

Водночас, після візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби до Китаю там посилили експортний контроль над безпілотниками, які призначені для військового використання.

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