США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей, - Bloomberg

Напомним, на днях стало известно, что США могут ограничить Китаю доступ к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудованию для их производства. По предварительным данным, данные ограничения могут вступить в силу уже до конца августа.

Мы также писали, что в конце прошлого месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями Китая в Южнокитайском море.

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