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США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей, - Bloomberg

Фото: США могут ограничить программное обеспечение для китайских автомобилей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США могут ограничить продажу программного обеспечения для китайских автомобилей. Основная причина - проблема безопасности данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

 

Напомним, на днях стало известно, что США могут ограничить Китаю доступ к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудованию для их производства. По предварительным данным, данные ограничения могут вступить в силу уже до конца августа.

Мы также писали, что в конце прошлого месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями Китая в Южнокитайском море.

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