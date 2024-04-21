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США можуть надіслати додаткових військових радників до України, - Politico

Фото: спікер Пентагону Патрік Райдер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США вважають, що Росія, схоже, набирає обертів у дворічному конфлікті. Вони розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

“Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві”, - сказав Райдер у заяві Politico.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

"В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства", - заявив Райдер.

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління - спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.

"Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння", - повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

"Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60", - заявили джерела Politico.

 

Допомога США Україні

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників США схвалила допомогу Україні. Загальний розмір законопроекту допомоги Україні становить 60,84 млрд доларів.

Законопроект відправлять на розгляд Сенату США.

Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко направити законопроект йому на підпис.

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