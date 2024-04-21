США могут отправить дополнительных военных советников в Украину, - Politico

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевую роль, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

“На протяжении всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве”, - сказал Райдер в заявлении для Politico.

Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, которые небоевые.