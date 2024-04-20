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Допомога Україні від США. Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроект

Субота 20 квітня 2024 23:34
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Допомога Україні від США. Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроект Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко надіслати законопроект про допомогу Україні йому на підпис, щоб Сполучені Штати могли якнайшвидше відправити зброю та обладнання для задоволення термінових потреб України на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У заяві Байдена наголошується, що Палата представників сьогодні проголосувала "за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".

“У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на виклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями", - заявив президент США.

Він відзначив, що законопроект ухвалено у "надзвичайно невідкладний момент", коли Україна піддається безперервному бомбардуванню з боку Росії.

“Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", - йдеться у заяві.

Сьогодні, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за законопроект про допомоги Україні.

Що в пакеті - докладно.

У вівторок, 23 квітня, законопроект має розглянути американський Сенат. Потім він надійде на підпис президенту США.

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