Допомога Україні від США. Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроект

Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко надіслати законопроект про допомогу Україні йому на підпис, щоб Сполучені Штати могли якнайшвидше відправити зброю та обладнання для задоволення термінових потреб України на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

У заяві Байдена наголошується, що Палата представників сьогодні проголосувала "за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".

“У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на виклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями", - заявив президент США.

Він відзначив, що законопроект ухвалено у "надзвичайно невідкладний момент", коли Україна піддається безперервному бомбардуванню з боку Росії.

“Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", - йдеться у заяві.