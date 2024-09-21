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США могут предоставить Украине крылатые авиабомбы средней дальности для F-16, - Politico

Суббота 21 сентября 2024 02:38
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США могут предоставить Украине крылатые авиабомбы средней дальности для F-16, - Politico Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

США рассматривают возможность предоставления Украине крылатых авиационных бомб средней дальности для ее нового флота F-16 в рамках пакета военной помощи. О пакете стоимостью 375 млн долларов, как ожидается, будет официально объявлено в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico/

Крылатая авиационная бомба Joint Standoff Weapon, уже используемая ВВС и ВМС США и несколькими союзниками, может поражать цели на расстоянии более 70 миль (112,6 км).

Пакет, по словам двух официальных лиц США и лица, знакомого с проблемой, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. В то же время, по их словам, содержимое пакета может измениться до официального объявления.

Как сообщалось, Соединенные Штаты планируют уже на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине. Но поставки вооружений могут задержаться.

По данным Reuters, новый пакет включает в себя патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, западные части и другое оружие.

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