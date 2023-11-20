США не можуть дозволити Україні програти війну через брак грошей, - глава Мінфіну

Сполучені Штати Америки не можуть дозволити Україні програти війну з Росією через те, що їй не вистачить грошей.

Про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Вона вважає запит президента США Джо Байдена про надання допомоги Україні та Ізраїлю критичним для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

Очільниця Мінфіну додала, що не може прогнозувати розклад голосування Конгресу США щодо цього законопроєкту і висловила схвалення тому факту, що Конгрес ухвалив закон, який дає змогу уряду залишатися відкритим і працездатним.

США не можуть дозволити Україні програти війну

"Але справді важливо, щоб ця допомога була надана і Ізраїлю, і Україні. Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті, тому що їй не вистачає грошей, щоб тримати шкільних вчителів у класі та співробітників служб швидкого реагування на роботі, коли вона відважно бореться на полі бою. Таким чином, Україна повністю залежить від цієї допомоги", - сказала міністр.

Вона вважає, що США необхідно приєднатися до інших (країн - ред.), оскільки їхні європейські партнери надали Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, а МВФ надав понад 15 мільярдів.

Єллен уточнює, що якщо США дозволять російському диктатору Володимиру Путіну перемогти в Україні, то потім вони можуть побачити, як РФ нападе на члена НАТО.

Допомога від США

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (61 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий речник Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він зробив окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали. Однак у Сенаті відмовилися розглядати такий бюджет.

А сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України.