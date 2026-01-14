США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, Тегеран налаштований на відповідь: що відбувається

США можуть завдати удару по Ірану вже протягом наступних 24 годин. Тегеран, у свою чергу, готовий до відповіді.
Що відбувається між двома країнами, в матеріалі РБК-Україна.
Агенство Reuters з посиланням на двох європейських чиновників повідомило, що військове втручання США в Іран виглядає ймовірним. Один з них сказав, що атака може відбутися протягом наступних 24 годин.
Більше того, за даними Daily Mail, Білий дім отримав досьє з 50 військових обʼєктів, яке включає точні координати штабу КВІР у Тегерані та 23 бази КВІР-"Басідж" (воєнізоване формування, - ред). Серед них:
Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа зверталась до європейських країн за розвідданими щодо цілей на території Ірану.
Трамп заявив, що розглядає кілька дуже жорстких варіантів дій щодо Тегерана. За даними ЗМІ, Вашингтон попередив союзників на Близькому Сході, що їм слід бути готовими до американських ударів по Ірану.
Видання The Telegraph окреслило чотири сценарії втручання Трампа в Іран:
Іран попередив сусідні країни, в яких є американські військові, що вдарить по базах США у разі американської атаки. Про це повідомив Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника. У зв'язку із цим США ухвалили рішення вивести частину персоналу з баз на Близькому Сході.
Військовослужбовців з авіабази Аль-Удейд у Катарі уже переводять на інші об'єкти і в готелі в регіоні.
Аль-Удейд – це найбільша американська база на Близькому Сході, де проживає близько 10 тисяч військовослужбовців. Напередодні авіаударів США по Ірану в червні частину персоналу було виведено з американських баз на Близькому Сході.
Оновлено: Крім того, Британія також евакуює військових з бази в Катарі на тлі ситуації в Ірані, повідомляє I Paper.
З кінця грудня 2025 року в Ірані відбуваються масові протести, які набули серйозного масштабу і вже переросли у збройні сутички. Почалося все з торговців із центрального міського ринку Тегерана, які 28 грудня вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.
До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму".
Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами. Лідер Америки Дональд Трамп, в свою чергу, відреагував різко на репресії Ірану проти власного народу.
РБК-Україна писало, що Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". А після перших даних про жертви Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію".