США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, Тегеран налаштований на відповідь: що відбувається

Агенство Reuters з посиланням на двох європейських чиновників повідомило, що військове втручання США в Іран виглядає ймовірним. Один з них сказав, що атака може відбутися протягом наступних 24 годин.

Більше того, за даними Daily Mail, Білий дім отримав досьє з 50 військових обʼєктів, яке включає точні координати штабу КВІР у Тегерані та 23 бази КВІР-"Басідж" (воєнізоване формування, - ред). Серед них:

підштаб "Кудс", що відповідає за операції з придушення протестів у північному і північно-західному Тегерані;

підштаб "Фатх" на південному заході Тегерана;

підштаб "Наср" на північному сході іранської столиці;

підштаб "Гадр", що контролює південний схід і центральні райони Тегерана.

Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа зверталась до європейських країн за розвідданими щодо цілей на території Ірану.

Трамп заявив, що розглядає кілька дуже жорстких варіантів дій щодо Тегерана. За даними ЗМІ, Вашингтон попередив союзників на Близькому Сході, що їм слід бути готовими до американських ударів по Ірану.

Чотири сценарії розвитку подій

Видання The Telegraph окреслило чотири сценарії втручання Трампа в Іран:

обмежений символічний удар після обіцянки Трампа відповісти у разі жорстокого придушення протестів в Ірані,

масштабна бомбардувальна кампанія,

найбільш радикальний: передбачає викрадення або вбивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї,

масштабні кібератаки для паралізації державних комунікацій Ірану, а також забезпечення стабільного доступу до інтернету для населення через термінали Starlink.

Іран погрожує відповіддю

Іран попередив сусідні країни, в яких є американські військові, що вдарить по базах США у разі американської атаки. Про це повідомив Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника. У зв'язку із цим США ухвалили рішення вивести частину персоналу з баз на Близькому Сході.

Військовослужбовців з авіабази Аль-Удейд у Катарі уже переводять на інші об'єкти і в готелі в регіоні.

Аль-Удейд – це найбільша американська база на Близькому Сході, де проживає близько 10 тисяч військовослужбовців. Напередодні авіаударів США по Ірану в червні частину персоналу було виведено з американських баз на Близькому Сході.

Оновлено: Крім того, Британія також евакуює військових з бази в Катарі на тлі ситуації в Ірані, повідомляє I Paper.

Що цьому передувало

З кінця грудня 2025 року в Ірані відбуваються масові протести, які набули серйозного масштабу і вже переросли у збройні сутички. Почалося все з торговців із центрального міського ринку Тегерана, які 28 грудня вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.

До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму".

Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами. Лідер Америки Дональд Трамп, в свою чергу, відреагував різко на репресії Ірану проти власного народу.

РБК-Україна писало, що Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". А після перших даних про жертви Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію".