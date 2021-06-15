В США молния убила 15-летнюю девочку

В американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже. Вследствие этого она умерла.

Об этом сообщает ABC News.

По данным Национальной метеорологической службы США, в стране ежегодно от молнии погибают 49 человек.

Девочку пытались спасти чрезвычайники, пока не приехала скорая. Ее госпитализировали, но в больнице медики констатировали смерть.

Инцидент произошел в 14:37 в субботу, 12 июня, когда девушка купалась в океане.

Ранее сообщалось, что в Черновцах от удара молнии поврежден шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы

Недавно в селе Малый Кривотин Житомирской области в результате удара молнии пострадавшая девушка, 2006 года рождения. Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону.

Напомним, днем ранее в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.