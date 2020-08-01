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США можуть заборонити китайську соцмережу TikTok, - Трамп

Вашингтон, Субота 01 серпня 2020 17:06
США можуть заборонити китайську соцмережу TikTok, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

США розглядають різні варіанти щодо соцмережі

Американський президент Дональд Трамп заявив про можливість накладення заборони на популярну китайську соціальну мережу TikTok у Сполучених Штатах Америки. За словами Трампа, є декілька варіантів дій щодо соцмережі.

Про це він розповів під час брифінгу перед журналістами на подвір'ї Білого дому, передає агентство AFP.

"Щодо TikTok. Ми можемо заборонити TikTok. Ми можемо робити якісь інші речі. Є декілька варіантів. Але багато чого відбувається. Тож ми побачимо, що станеться. Але ми шукаємо багато альтернатив щодо TikTok", - заявив Трамп.

Китайську соцмережу можуть заборонити через побоювання з приводу збору та обробки персональних даних користувачів TikTok. Китайські закони зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідслужбами Китаю.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео анонсував заборону популярної соцмережі TikTok.

Крім того, заборонили TikTok та інші китайські додатки в Індії після загострення на спірному кордоні.

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