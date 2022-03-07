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США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе, - Reuters

Автор: Светлана Мащенко

В США могут пойти на запрет импорта российской нефти и без союзников в Европе.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном,

Отметим, что 7 марта была запланирована видеоконференция между Байденом, Макроном, Шольцем и Джонсоном по ситуации в Украине.

В то же время ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России намерено были выведены из-под санкций. Поскольку пока нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы.

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