США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе, - Reuters

В США могут пойти на запрет импорта российской нефти и без союзников в Европе.

Об этом пишет Reuters , ссылаясь на свои источники.

Отметим, что 7 марта была запланирована видеоконференция между Байденом, Макроном, Шольцем и Джонсоном по ситуации в Украине.

В то же время ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России намерено были выведены из-под санкций. Поскольку пока нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы.

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