США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі, - Reuters

У США можуть піти на заборону імпорту російської нафти і без союзників в Європі.

Про це пише Reuters , посилаючись на свої джерела.

з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном,

Зазначимо, що 7 березня була запланована відеоконференція між Байденом, Макроном, Шольцем і Джонсоном щодо ситуації в Україні.

У той же час раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання енергоносіїв з Росії навмисне були виведені з-під санкцій. Оскільки поки немає інших способів забезпечити енергобезпеку Європи.

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