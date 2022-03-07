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Европа намеренно исключила поставки энергоносителей из России из-под санкций, - Шольц

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Берлин, Понедельник 07 марта 2022 17:49
Европа намеренно исключила поставки энергоносителей из России из-под санкций, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России намерено были выведены из-под санкций. Поскольку пока нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"В настоящее время энергоснабжение Европы для производства тепла, мобильности, электроснабжения и промышленности не может быть обеспечено никаким другим способом", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что энергоснабжение имеет существенное значение для предоставления государственных услуг и повседневной жизни граждан Германии.

"Европа намеренно исключила поставки энергоносителей из России из-под санкций. Все наши шаги разработаны таким образом, что они чувствительно ударяют по России и являются устойчивыми в долгосрочной перспективе", - добавил канцлер Германии.

В то же время канцлер подчеркнул, что правительство Германии уже несколько месяцев "на полной скорости" работает со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии.

"Однако это не может быть сделано в одночасье. Поэтому с нашей стороны это осознанное решение - продолжать деятельность коммерческих предприятий в сфере энергоснабжения с Россией", - заявил Шольц.

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Олаф Шольц Санкции против России Германия Энергетическая блокада
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