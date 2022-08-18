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США могут вывести свои компании из Турции, в случае сближения Эрдогана с Путиным, - Politico

Фото: США могут вывести свои компании из Турции, в случае сближения Эрдогана с Путиным (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может состояться в случае сближения лидеров Турции и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Администрация президента США может рекомендовать вывести американские бизнесы из Турции, если она уйдет из РФ на "формальное экономическое партнерство".

Такие сценарии прорабатываются, поскольку ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились в Сочи. Там, по словам Эрдогана, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в национальных валютах.

Допускают варианты, что в случае еще большего сближения Анкары и Москвы, США якобы могут запретить Турции делать расчеты в долларах.

В США рассматривают Турцию как "центр притяжения для бизнеса и капитала", однако тесные взаимоотношения с Россией ставят под сомнение интеграцию Турции с остальным миром.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган встречался с Путиным в Сочи.

Позже стало известно, что Эрдоган согласился платить за газ в российских рублях.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСоединенные Штаты Америки