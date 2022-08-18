RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть вивести свої компанії з Туреччини, у разі зближення Ердогана з Путіним, - Politico

Фото: США можуть вивести свої компанії з Туреччини, у разі зближення Ердогана з Путіним (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною. Такий сценарій може відбутись у разі зближення лідерів Туреччини та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Адміністрація президента США може рекомендувати вивести американські бізнеси із Туреччини, якщо вона піде з РФ на "формальне економічне партнерство".

Такі сценарії пропрацьовуються, оскільки раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Сочі. Там, за словами Ердогана, сторони вирішили наростити товарообіг до $100 млрд на рік і розраховуватись у національних валютах.

Допускають варіанти, що у разі ще більшого зближення Анкари та Москви, США нібито можуть заборонити Туреччині робити розрахунки у доларах.

В США Туреччину розглядають, як "центр тяжіння для бізнесу та капіталу", проте тісні взаємовідносини з Росією ставлять під сумнів інтеграцію Туреччини з іншим світом.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі.

Пізніше стало відомо, що Ердоган погодився платити за газ у російських рублях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир ПутінСполучені Штати Америки