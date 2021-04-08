США готовят высылку российских дипломатов и санкции против окружения Путина

США готовят ответ на враждебные действия Кремля. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.
По их информации, администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.
Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.
Как заявил один из собеседников агентства, ответные шаги американской стороны будут, вероятно, включать в себя санкции, в том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также против органов, которые связаны с вмешательством в выборы.
Напомним, президент США Джо Байден заявил 17 марта, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.
Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.
В декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.