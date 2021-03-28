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Глава Госдепа США анонсировал новые санкции против Кремля

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 18:16
Глава Госдепа США анонсировал новые санкции против Кремля Фото: Энтони Блинкен анонсировал новые санкции против Кремля (state.gov)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты намерены расширить санкций протии России, агрессивное поведение которой является ключевой проблемой как для США, так и для альянса НАТО. Для этого будет выбрано конкретное время.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Блинкен сказал, что администрация "предпримет необходимые действия в то время и в месте, которые будет выбраны".

При этом он отказался сообщить конкретные детали.

Напомним, президент США Джо Байден заявил 17 марта, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

Как сообщало РБК-Украина, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты донесли до властей Германии свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2". В случае продолжения строительства санкции будут усилены.

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