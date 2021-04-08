США можуть вислати російських дипломатів у відповідь на агресію Кремля

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни і введення нових санкцій. США готують відповідь на ворожі дії Кремля.
За їх інформацією, адміністрація Білого дому завершила вивчення правопорушень з боку Росії, включаючи нібито втручання у вибори і кібератаку на урядові установи через програму Solar Winds.
Згідно з даними джерел, серед потенційних відповідних заходів розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ, а також висилка російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.
Як заявив один із співрозмовників агентства, відповідні кроки американської сторони будуть, ймовірно, включати в себе санкції, в тому числі санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимиру Путіну, а також проти органів, які пов'язані з втручанням у вибори.
Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив термін дії ряду перш введених санкцій, в тому числі проти Росії, за кібератаки на Сполучені Штати.
Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кибергруппы для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.