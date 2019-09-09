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США можуть ввести санкції проти Туреччини

Новини » В світі    09.09.2019 - 19:05
США можуть ввести санкції проти Туреччини
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Питання про введення санкцій проти Туреччини вивчається

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки (США) Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента розглядає питання про введення санкцій унаслідок купівлі Туреччиною російських зенітних ракетних систем С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що питання про введення санкцій проти Туреччини вивчається.

"Ми вивчаємо це, я не буду давати коментарів ні з яким конкретним рішенням, але ми це вивчаємо", - сказав Мнучін.

Нагадаємо, США зажадали від Туреччини не пізніше 31 липня відмовитися від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400, пригрозивши вислати турецьких пілотів, які навчаються в країні і усунути турецькі компанії від участі у виробництві винищувачів F-35. Повідомляється, що Туреччина є одним з ключових міжнародних партнерів США у виробництві винищувачів F-35, вартість програми по виробництву яких оцінюється більш ніж в 428 млрд доларів. Причому Туреччина виявила бажання придбати близько 100 таких літаків.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Фахреттін Алтун Туреччини заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії.

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