UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США могут ввести санкции против России до вторжения в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину. По его словам, разработка ограничений находится на финишной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Джоша Рогина.

"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес в интервью телеканалу.

Сенатор уточнил, что переговоры между республиканцами и демократами по законопроекту о санкциях против России находятся на заключительной стадии.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о готовности Сената США к согласованию законопроекта по санкциям против России. Документ планируют рассмотреть на этой неделе.

Отметим, в случае нового вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДР