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США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес допустив можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну. За його словами, розробка обмежень знаходиться на фінішній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Джоша Рогіна.

"Є деякі санкції, які можуть бути введені заздалегідь за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес в інтерв'ю телеканалу.

Сенатор уточнив, що переговори між республіканцями і демократами щодо законопроєкту про санкції проти Росії знаходяться на заключній стадії.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про готовність Сенату США до узгодження законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Документ планують розглянути Цього тижня.

Зазначимо, у разі нового вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які можуть зруйнувати російську економіку.

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