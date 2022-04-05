США могут ввести санкции против крупнейшего в России банка, - WSJ

США завтра, 6 апреля, объявят о новых санкциях против России . Под ограничения может попасть крупнейшее российское финансовое учреждение - "Сбербанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российских финансовых учреждений, которые уже находятся под ограничениями.

Среди банков, в отношении которых будут введены санкции, рассматривается "Сбербанк" - крупнейшее в России финансовое учреждение. При этом источники издания отмечают, что пока не ясно, присоединятся ли США к ЕС в запрете всех операций с ВТБ.