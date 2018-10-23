США могут ввести пошлины против стран, с которыми не заключат торговые соглашения

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

США будут вводить таможенные пошлины против стран, которые не согласны на заключение торговых сделок

США будут вводить таможенные пошлины против тех стран, которые не будут согласны на заключение "честных" торговых сделок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президент США Дональд Трамп в Twitter .

"Миллиарды долларов поступают и будут поступать в американскую казну благодаря таможенным пошлинам. Это хорошо и с точки зрения переговорного процесса: если страна не заключит с нами честную торговую сделку, то мы введем таможенные пошлины. В любом случае будут создаваться рабочие места и предприятия. США снова уважают" - написал он.

Напомним, ранее американское правительство на фоне введения новых сборов на китайскую продукцию освободило компанию Apple от пошлин на производимые в Китае "умные" часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

Трамп в ответ на просьбу Apple не вводить пошлины против Китая предложил компании перенести свое производство из КНР в США. "Цена на Apple может вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай - но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае", - заявил американский лидер.

Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп объявил о введении с 24 сентября 2018 года 10-ти процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму в 200 млрд долларов.