США можуть ввести мита проти країн, з якими не укладуть торгові угоди

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

США будуть вводити мита проти країн, які не згодні на укладення торгових угод

США будуть вводити мита проти тих країн, які не будуть згодні на укладення "чесних" торговельних угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президент США Дональд Трамп Twitter .

"Мільярди доларів надходять і будуть надходити в американську казну завдяки мит. Це добре і з точки зору переговорного процесу: якщо країна не укладе з нами чесну торговельну угоду, то ми введемо мито. У будь-якому випадку будуть створюватися робочі місця і підприємства. США знову поважають" - написав він.

Нагадаємо, раніше американський уряд на тлі введення нових зборів на китайську продукцію звільнила компанію Apple від мит на вироблені в Китаї "розумні" годинник від Apple Watch і бездротові навушники AirPods.

Трамп у відповідь на прохання Apple не вводити мита проти Китаю запропонував компанії перенести своє виробництво з КНР в США. "Ціна на Apple може вирости через величезні збори, якими ми можемо обкласти Китай - але є просте рішення, в якому були б нульові податки і справжні податкові стимули. Виконуйте свої товари в США, а не в Китаї", - заявив американський лідер.

Як повідомляло РБК-Україна, Дональд Трамп оголосив про введення з 24 вересня 2018 року 10-ти процентних мит на імпортовані з Китаю товари на суму у 200 млрд доларів.