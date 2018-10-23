ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США можуть ввести мита проти країн, з якими не укладуть торгові угоди

Новини » Економіка    23.10.2018 - 21:00
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

США будуть вводити мита проти країн, які не згодні на укладення торгових угод

США будуть вводити мита проти тих країн, які не будуть згодні на укладення "чесних" торговельних угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президент США Дональд Трамп Twitter .

"Мільярди доларів надходять і будуть надходити в американську казну завдяки мит. Це добре і з точки зору переговорного процесу: якщо країна не укладе з нами чесну торговельну угоду, то ми введемо мито. У будь-якому випадку будуть створюватися робочі місця і підприємства. США знову поважають" - написав він.

Нагадаємо, раніше американський уряд на тлі введення нових зборів на китайську продукцію звільнила компанію Apple від мит на вироблені в Китаї "розумні" годинник від Apple Watch і бездротові навушники AirPods.

Трамп у відповідь на прохання Apple не вводити мита проти Китаю запропонував компанії перенести своє виробництво з КНР в США. "Ціна на Apple може вирости через величезні збори, якими ми можемо обкласти Китай - але є просте рішення, в якому були б нульові податки і справжні податкові стимули. Виконуйте свої товари в США, а не в Китаї", - заявив американський лідер.

Як повідомляло РБК-Україна, Дональд Трамп оголосив про введення з 24 вересня 2018 року 10-ти процентних мит на імпортовані з Китаю товари на суму у 200 млрд доларів.

Путін ініціює зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі Втручання Росії у вибори США було неефективним, - радник Трампа
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамппошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся