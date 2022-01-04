США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico

Согласно тексту, полученному изданием, законопроект Круза требует, чтобы санкции в отношении трубопровода были наложены в течение 15 дней после принятия, и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них.

Для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, и Круз и другие республиканцы уверены, что достигнут этой отметки. "Мы выиграем это голосование с подавляющим большинством", - сказал один из высокопоставленных республиканцев.

Голосование несет в себе очевидный политический риск для демократов, многие из которых в прошлом году высказались против решения Джо Байдена об отмене санкций в отношении газопровода из России в Германию. Кроме того, газопровод, который почти завершен и ожидает сертификации, добавляет дополнительный элемент сложности и драматизма на фоне возможного вторжения России в Украину.

Как отмечает издание, демократы могли избежать этого неловкого сценария для команды Байдена. У главы комитета Сената по международным отношениям демократа Боба Менендеса есть законопроект, предусматривающий суровые наказания для Москвы, в том числе жесткие санкции в отношении "Северного потока - 2" - но только после вторжения в Украину президента России Владимира Путина. Теоретически лидеры демократов в Сенате могли бы проголосовать за законопроект Менендеса наряду с законопроектом Круза.

Процедура Сената, позволяет партии большинства внести альтернативную поправку по рассматриваемому вопросу и, что особенно важно, она получает голосование первой. Проект партии меньшинства - в данном случае законопроект Круза - получили бы второе голосование.

Помещение законопроекта Менендеса рядом с законопроектом Круза дало бы демократам политическое прикрытие для того, что будет для них трудным голосованием. Почти все сенаторы ранее поддерживали аналогичный режим санкций, прописанный в законопроекте Круза. Но с тех пор Байден отказался от этих санкции, и поддержка закона Круза привела бы демократов к разногласиям с лидером их партии, отмечает издание.