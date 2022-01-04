США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Згідно з текстом, отриманим виданням, законопроект Круза вимагає, щоб санкції щодо трубопроводу були накладені протягом 15 днів після прийняття, і дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них.

Для прийняття законопроекту необхідно 60 голосів, і Круз та інші республіканці впевнені, що досягнуть цієї позначки. "Ми виграємо це голосування з переважною більшістю", - сказав один з високопоставлених республіканців.

Голосування несе в собі очевидний політичний ризик для демократів, багато з яких минулого року висловилися проти рішення Джо Байдена про скасування санкцій щодо газопроводу з Росії до Німеччини. Крім того, газопровід, який майже завершений і очікує сертифікації, додає додатковий елемент складності і драматизму на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Як зазначає видання, демократи могли уникнути цього незручного сценарію для команди Байдена. У голови Комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боба Менендеса є законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, в тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення в Україну президента Росії Володимира Путіна. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроект Менендеса поряд із законопроектом Круза.

Процедура Сенату, дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з даного питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини - в даному випадку законопроект Круза-отримали б друге голосування.

Приміщення законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний в законопроекті Круза. Але з тих пір Байден відмовився від цих санкції, і підтримка Закону Круза привела б демократів до розбіжностей з лідером їхньої партії, зазначає видання.