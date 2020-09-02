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У США можуть прибрати пам'ятники Колумбу і Вашингтону

Вашингтон, Середа 02 вересня 2020 04:31
У США можуть прибрати пам'ятники Колумбу і Вашингтону
Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: РБК-Україна

У Вашингтоні можуть прибрати, перенести або перейменувати низку пам'ятників і об'єктів. "Такими, що не відповідають цінностям округу Колумбія", де розташована столиця США, названі пам'ятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу і Ендрю Джексону, а також Меморіал Джефферсона.

Про це йдеться в рекомендаціях робочої групи, створеної мером Вашингтона Мюріел Баузер, про перейменування будівель і громадських просторів, а також про знесення пам'ятників.

Члени робочої групи оцінювали історичних діячів за критеріями: участь в рабстві, системний расизм, жорстоке поводження або дії, які придушували рівність для кольорових, жінок і ЛГБТ-спільнот, а також порушення закону "Про права людини в окрузі Колумбія".

Міській владі рекомендують звернутися до федерального уряду з пропозицією прибрати, перенести або "контекстуалізувати" (тобто додати пояснення) такі всесвітньо відомі пам'ятники, що стали символами столиці країни, як меморіал Вашингтона (на честь першого президента Джорджа Вашингтона), пам'ятники першовідкривачу Америки Христофору Колумбу, президентам Ендрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджаміну Франкліну і ще трьом політичним діячам минулого.

Також пропонується перейменувати 21 школу, дев'ять будівель і 12 парків, скверів та майданчиків, названих на честь знаменитих державних діячів.

Комісія була створена за розпорядженням мера міста в липні на тлі масових протестів в США проти расизму. В рамках своєї роботи вона проводила опитування громадської думки, які лягли в основу рекомендацій.

Нагадаємо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почалися після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд.

По всій території США почався стихійне знесення пам'ятників південцям часів Громадянської війни. Це торкнулося також статуй першовідкривача Америки Христофора Колумба, якого ліві активісти звинувачують у геноциді корінного населення Америки.

Через протести в Нью-Йорку демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природознавства.

Також повідомлялося, що демонстранти в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джексона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп в своїй промові до Дня незалежності заявив, що не дозволить "розлюченому натовпу скидати наші статуї, стирати нашу історію, вести ідеологічну обробку наших дітей і зневажати наші принципи".

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