США могут подготовить ядерное испытание за несколько месяцев

В США смогут провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев. Первый заместитель помощника главы Пентагона Дрю Уолтер объяснил, что для этого нужен только соответствующий приказ от президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Defense News.

Как сообщил Дрю Уолтер, испытания могут состоятся относительно быстро, их проведение возможно в течение месяцев, если будет указание президента. Также он добавил, что в штате Невада есть место, где можно провести подземные ядерные испытания.

Ранее стало известно, что данный вопрос поднимался 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности.

Напомним, власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.

РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженность Вашингтона контроля над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, и готовности будущих обсуждений чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений.